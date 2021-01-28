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Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ocakta geriledi

Euro Bölgesi’nde sanayi dışı güven endeksleri geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Euro Bölgesi tüketici güveni, negatif 15,5 puana geriledi, endeks aralık ayında negatif 13,8 düzeyindeydi.

Ekonomik hassasiyet göstergesi ise ocak ayında Euro Bölgesi’nde 91,5 puana ve Avrupa Birliği’nde ise 91,2 puana geriledi.

Sanayi güveni ocak ayında, negatif 6,8 puandan, negatif 5,9 puana yükselirken, hizmet güveni negatif 17,1 puandan negatif 17,8 puana geriledi.