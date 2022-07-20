Euro Bölgesi'nde tüketici güveni rekor seviyeye geriledi

Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Temmuz'da COVID-19 krizinin başında görülen en düşük seviyenin de altına indi.

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında Haziran ayına göre 3,2 puan düşüşle -27,03 oldu. Ekonomistler ise güven endeksinin -24,5 olmasını bekliyorlardı.

Haziran ayı verisi -23,6'dan -23,8'e revize edildi.

Avrupa Birliği geneli için tüketici güven endeksi de Temmuz'da 3,0 puan düşüşle -27,3 puan oldu.