Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları beklentileri karşıladı

Eurostat'ın açıkladığı mart ayına ait üretici fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre, mart ayında üretici fiyatları aylık bazda yüzde 1,1 arttı. Avrupa Birliği'nde ise üretici fiyatları aylık yüzde 1,2 arttı.

Enerji sektöründeki fiyatlar aylık bazda yüzde 1,9 artarak yükselişe en çok katkıda bulundu. Üye ülkeler arasında, sanayi üretici fiyatlarında en büyük aylık artış, fiyatlar yüzde 7,9 artışla İrlanda'da kaydedilirken, tek düşüş üretici fiyatlarının aylık yüzde 1,6 düştüğü Estonya'da görüldü.

Euro Bölgesi ve AB'deki yıllık bazdaki fiyat artışları sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 4,5 oldu.