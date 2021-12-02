Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde hızlı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 21,7 arttı.

Euro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4, 2020'nin ekim ayına göre de yüzde 21,9 artış gösterdi.

ÜFE, ekim ayında önceki aya kıyasla Belçika'da yüzde 11,2, İtalya'da yüzde 9,4 ve Romanya'da yüzde 8,6 arttı.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ekimde yıllık bazda ise en fazla yüzde 89,9 ile İrlanda'da, yüzde 39,8 ile Danimarka'da ve yüzde 34,5 ile Belçika'da yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinde yıllık bazda ÜFE enerji sektöründe yüzde 59,8, ara mallarında yüzde 17,1 ve dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,6 artış gösterdi.