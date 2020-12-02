Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ekimde yüzde 0,4 arttı

Eurostat'ın açıkladığı Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verilerine göre, endeks ekim ayında, eylül ayına göre yüzde 0,4 artarken, bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 2 düştü.

Avrupa Birliği'nde ise endeks aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllk bazda yüzde 2 azaldı.

Euro Bölgesi'nde görülen büyümeye, yüzde 1,4 ile enerji sektörü ve yüzde 0,1 artış şile ana, ara ve dayanıklı olmayan tüketim malları sektörleri destek oldu. Diğer yandan Enerji sektörü fiyatları ve ara mallar fiyatları yıllık bazda sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 1,3 düştü.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık düşüşler sırasıyla yüzde 3,7, yüzde 2,1 ve yüzde 1,1 ile Belçika, İrlanda ve Hırvatistan'da görüldü.