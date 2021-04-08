Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları şubatta yüzde 0,5 arttı

Eurostat'ın açıkladığı Euro Bölgesi üretici fiyat endeksi verilerine göre, endeks şubat ayında, ocak ayına göre yüzde 0,5, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 1,5 arttı.

Avrupa Birliği'nde ise endeks aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı.

Euro Bölgesi'nde görülen büyümeye, yüzde 1,2 artış ile ara mallar ve yüzde 0,6 artış enerji hariç sanayi ürünleri sektörleri destek oldu. Avrupa Birliği’nde ise ara mallar yüzde 1,2 ve enerji fiyatları yüzde 0,8 yükseldi.

Üretici fiyatlarındaki en büyük aylık artışlar sırasıyla yüzde 13,4, yüzde 7,5 ve yüzde 7,3 ile İrlanda, Estonya, ve Danimarka’da görüldü.