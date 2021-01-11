Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 11 ay sonra artıda

Euro Bölgesi yatırımcısı güveni beklentilerden daha olumlu bir seyir izledi ve 2020 yılı Şubat ayından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.



Sentix tarafından açıklanan ve mail yoluyla paylaşılan verilere göre, bir önceki ay -2,7 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi Ocak'ta 1,3 puana geldi. Piyasalar endeksin 0,7 seviyesine çıkmasını bekliyorlardı.



Böylece endeks Şubat ayında gördüğü 5,2 seviyesinin ardından ilk kez pozitif bölgeye geldi.

Veriden detaylı bilgiler



- Cari endeks -30,3 puandan -26,5 puana yükseldi. Endeks 2020 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine geldi.

- Yatırımcı beklenti endeksi 29,3 puandan 33,5 puana yükseldi.Endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

- Almanya için güven endeksi 6,9 puandan 9,2 puana çıktı. Endeks 2018 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine geldi.

- Almanya için cari endeks -17,3 puandan -15,3 puana yükseldi ve sekizinci ayda da yükselişini sürdürdü.

- Almanya için beklenti endeksi 34,3 puandan 37,5 puana çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.

- Anket 7-9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 277'si kurumsal olmak üzere bin 168 yatırımcı katıldı.

- Bir sonraki anket 8 Şubat'ta açıklanacak.