Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 29 ayın düşüğüne geldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni üst üste ikinci ayda da düşüşüne devam etti ve 29 ayın en düşük seviyesine geldi.

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -31,8 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, ekim ayında -38,3 puana indi. Analistler endeksin -34,7 puan seviyesine ineceğini düşünüyorlardı.

Böylece yatırımcı güveni 2020 yılı Mayıs ayından bu yana en kötü görünümü sergiledi.

Cari endeks -26,5 puandan -35,5 puana inerek, 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -37,0 puandan -41,0 puana indi ve bir önceki ay gördüğü 2008 yılı Aralık ayından bu yana en kötü değerini yineledi.

Almanya'da durum daha da kötüye gidiyor

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da durum çok daha kötüye işaret ediyor. Sentix yatırımcı güven endeksi üst üste dördüncü ayda da düştü ve -29,9 puandan -37,4 puana indi. Böylece 2009 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu.

Cari endeks -23,5 puandan -33,5 puana inerken, beklenti endeksi -36,0 puandan -41,3 puana geriledi. Böylece cari endeks 2020 yılı Ağustos'tan bu yana, beklenti endeksi ise tüm zamanların en düşük değerini gördü.

Anket 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 249'u kurumsal olmak üzere bin 331 yatırımcı katıldı.

Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.