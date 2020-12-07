Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aralıkta yükseldi

Sentix'in açıkladığı Euro Bölgesi yatımcı güveni verilerine göre, kasım ayında negatif 8,3 puan olan endeks, aralık ayında negatif 2,7 puana yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Mevcut durum endeksi 9 ayın en yüksek düzeyine yükselerek 30,3 ğuana ve beklenti endeksi nisan ayından bu yana en yüksek düzeyi olana 29,3 puana yükseldi.