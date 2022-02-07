Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni küresel ekonomik durumdaki iyileşme emareleriyle birlikte şubatta yükseldi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubat ayında 14.9'dan 16.6'ya yükseldi. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi 15.2 seviyesindeydi.

Cari durum endeksi 16.3'ten 19.3'e çıkarken beklentiler endeksi ise 13.5'ten 14'e yükselerek geçen yılın temmuz ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.

Sentix Yönetici Direktörü Manfred Huebner özellikle Asya ve ABD başta olmak üzere dünyadaki duraklama sinyalleriyle bölge ekonomisinin hala yavaş büyüme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.