Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni dipte

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güveni Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve tedaris sıkıntıları nedeniyle son 23 ayın en düşük seviyesine geldi.

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -18 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, mayıs ayında -22,6 puana indi. Analistler endeksin -20,8 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı. Böylece endeks 2020 Haziran ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cari endeks -5,5 puandan -10,5 puana geriledi ve 2021 yılı Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Yatırımcı beklenti endeksi ise -29,8 puandan -34,0 puana kadar geriledi. Böylece endeks 2008 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine gelmiş oldu.

Tüm endeksler bugüne kadar görülen en düşük üçüncü seviyelerine geldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -17,1 puandan -20,5 puana kadar geriledi. Böylece endeks tarihi en düşük üçüncü ve 2020 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Cari endeks -4,8 puandan -7,3 puana, beklenti endeksi -28,8 puandan -32,8 puana kadar indi.

Anket 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 262'si kurumsal olmak üzere bin 267 yatırımcı katıldı.

Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.