Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni dipten döndü

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güveni 8 ayın en düşük seviyesinden geri döndü ve beklentilerin aksine artış gösterdi.

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay 13,5 seviyesinde bulunan Yatırımcı Güven Endeksi Ocak ayında 14,9 puana geldi. Analistler endeksin 12,0 puan seviyesine inmesini bekliyorlardı.

Cari endeks 13,3 puandan 16,3 puana yükseldi. Böylece Endeks 3 aylık düşüşün ardından ilk kez yukarı geldi.gösteriyor. Yatırımcı Beklenti Endeksi ise 13,8 puandan 13,5 puana geriledi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 14,4 puandan 17,0 puanı çıktı. Cari Endeks 13,8 puandan 19,0 puana yükselirken, Beklenti Endeksi 15,0 puanda kaldı.