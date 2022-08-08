Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni hafif toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güveni 26 ayın en düşük seviyesinden çok hafif toparlandı.

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, bir önceki ay -26,4 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Ağustos ayında -25,2 puana çıktı. Analistler endeksin -24,7 puan seviyesine çıkacağını düşünüyorlardı. Cari endeks -16,5 puandan -16,3 puana, yatırımcı beklenti endeksi ise -35,8 puandan -33,8 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da ise ters yönde bir seyir gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -24,2 puandan -24,4 puana inerek 2020 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Cari endeks -13 puandan -14,8 puana inerken, beklenti endeksi -34,8 puandan -33,5 puana hafif toparladı.

Anket 4-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 241'i kurumsal olmak üzere bin 262 yatırımcı katıldı.

Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.