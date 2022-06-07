Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni toparlandı

Euro Bölgesi'nde yatırımcısı güveni Rusya-Ukrayna savaşı, enflasyon ve tedarik sıkıntıları nedeniyle gördüğü son 2 yılın en düşük seviyesinden toparlandı.

Sentix tarafından açıklanan rapora göre; bir önceki ay -22,6 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, haziran ayında -15,8 puana çıktı. Analistler endeksin -20 puan seviyesine çıkmasını bekliyorlardı.

Cari endeks -10,5 puandan -7,3 puana, yatırımcı beklenti endeksi ise -34 puandan -24 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da da seyir aynı yönde gelişti. Sentix yatırımcı güven endeksi -20,5 puandan -12,8 puana geldi. Cari endeks -7,3 puandan -2,0 puana, beklenti endeksi -32,8 puandan -23,0 puana yükseldi.

Anket 2-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 252'si kurumsal olmak üzere bin 225 yatırımcı katıldı.

Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.