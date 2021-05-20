Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi’nin mart ayına ait cari işlemler hesabı verilerini yayınladı. ECB verilerine göre Euro Bölgesi’nin cari dengesi martta 17,8 milyar euro fazla verdi.

Euro bölgesi cari dengesi şubat ayında 25,9 milyar euro fazla vermişti.

Cari dengdeki yıllık değişim ise bir önceki yılın aynı ayındaki 247 milyar euro fazla ardından, 267 milyar euro fazla oldu. Cari denge fazlasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı ise 2020 yılının mart ayındaki yüzde 2,1 düzeyinden, yüzde 2,4 düzeyine yükseldi.