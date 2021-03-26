Euro Bölgesi'nin ilk yarıda daralması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılının ilk yarısında daralmasını beklediğini söyledi.

Guindos, Euro Bölgesi'nin yüksek bir sayıda vatandaşını COVID-19'a karşı aşılamada başarılı olması halinde ekonomide yılın ikinci yarısında "güçlü" bir toparlanmanın beklendiğini de vurguladı.

Konuşmasında ECB'nin yaptığı müdahalelerin bazı ülkelerin borç krizinden kaçınabilmelerine yardım ettiğini de ifade eden Guindos, Euro Bölgesi'nde enflasyonun ocak ve şubatta beklenenden hafif şekilde daha yüksek olduğunu da söyledi.

Schnabel: ECB destekleri olgunlaşmış bir krizi engelledi

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde ekonomik görünüm ve enflasyon görünümünün "kayda değer şekilde" kötüleşmesine rağmen, ECB'nin yaptığı müdahalelerin COVID-19 salgınının neden olduğu halk sağlığı krizinin olgunlaşmış, tam olarak gelişmiş bir finansal krize dönüşmesini engellediğini söyledi.

ECB'nin Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) ile benzeri görülmemiş maliye ve para politikası desteğini zorladığını, teşvik ettiğini belirten Schnabel, bu adımların oldukça olumlu finansal şartları başarılı şekilde sağladıklarını vurguladı. Schnabel, "Enflasyonun uzun bir dönem ısrarcı ve tekrarlayan şekilde aşağı yönlü şaşırtmasından sonra, piyasalar artık enflasyonun önceden beklenenden daha güçlü şekilde yükselmesi riskini dışlamaz hale geldiler" diye konuştu.

ECB'nin niyetinin tüketim ve yatırımları öne çekmek için teşvikler sağlamak üzere faizleri düşürmek olduğunu belirten Schnabel, Banka'nın krizin sosyal ve ekonomik maliyetlerini azaltmakta üzerine düşeni yaptığını belirtti. Schnabel, "Fiyat istikrarına bağlılığımızın yönlendirdiği desteği ekonomiye güçlü ve etkili şekilde sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Schnabel ayrıca, ECB'nin varlık alımlarında odak noktasının tahvil alım hacminden tahvil fiyatlarına kaymakta olduğunu söyledi ve “Olumlu finansman şartlarını sağlamama taahütümüz odak noktası varlık alımlarını miktarından, varlıkların fiyatına, ülkelerin, şirketlerin ve hanehalklarının kredilere erişebilecekleri şartlara doğru kaydı" dedi.

ECB'nin şimdi getiri eğrisi kontrolü ile uğraştığı yönündeki değerlendirmeleri ise reddeden Schnabel, "Olumlu finansal şartların sağlanması bir konsept ve getirilerin ekonomik şartlara paralel gelişmesini arzu edilir" dedi.