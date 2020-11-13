Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 24,8 milyar euroya yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylül ayında, bir önceki senin eylül ayında görülen 14,7 milyar eurodan, yüzde 36 artışla 24,8 milyar euroya yükseldi. Beklenti ticaret fazlasının 22 milyar euro düzeyinde olmasıydı.

Euro Bölgesi'nin mal ithalatı yıllık yüzde 3,1 düşüşle 190,3 milyar olurken, ihracatı yüzde 7,1 düşüşle 165,5 milyar euroya geriledi. Ocak-eylül döneminde ise ihracat yüzde 11,3 düşüşle 1,6 trilyon euro, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 1,4 trilyon euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ABD ile ihracatı yüzde 10, ithalatı ise yüzde 11,4 düşrken, Çin'e yapılan ihracat değişmedi, ithalat ise yüzde 4,5 düştü.