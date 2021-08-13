Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası haziranda 18,1 milyar euroya yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) haziran ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, mayıs ayındaki ayındaki 7,5 milyar eurodan 18,1 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin ticaret fazlası ise aynı dönemde 14,8 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar haziran ayında yıllık yüzde 23,8 artışla 209,9 milyar euroya yükselirken, Euro Bölgesi dışından yapılan ithalatlar yıllık yüzde 28,2 artışla 191,8 milyar euroya yükseldi. Böylece Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası yıllık yüzde 24,6 artışla 18,1 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) birlik dışı ile ticareti yıllık yüzde 22,3 artışla 188,3 milyar euro, birlik içi ticareti ise yüzde 24,6 artışla 294,4 milyar euroya yükseldi. Çin, ABD ve Birleşik Krallık AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.