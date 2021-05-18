Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası martta 15,8 milyar euroya çekildi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) mart ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, nisan ayındaki ayındaki 17,7 milyar eurodan, 15,8 milyar euroya çekildi.

Avrupa Birliği’nin ticaret fazlası ise aynı dönemde 18,8 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar mart ayında yüzde 8,9 artışla 212,1 milyar euroya yükselirken, Euro Bölgesi içinde yapılan ithalatlar yüzde 19,2 artışla 196,3 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) birlik dışı ile ticareti yüzde 10,6 artışla 195,1 milyar euro, birlik içi ticareti ise yüzde 19 artışla 176,3 milyar euroya yükseldi. Çin, Birleşik Krallık ve ABD, AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.