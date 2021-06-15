Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası nisanda 10,9 milyar euroya çekildi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) nisan ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, mart ayındaki ayındaki 15,8 milyar eurodan, 10,9 milyar euroya çekildi.

Avrupa Birliği’nin ticaret fazlası ise aynı dönemde 13 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar nisan ayında yıllık yüzde 43,2 artışla 193,8 milyar euroya yükselirken, Euro Bölgesi içinde yapılan ithalatlar yıllık yüzde 61,9 artışla 178,9 milyar euroya yükseldi.

Avrupa Birliği’nin (AB) birlik dışı ile ticareti yıllık yüzde 43,4 artışla 179 milyar euro, birlik içi ticareti ise yüzde 58,9 artışla 274,9 milyar euroya yükseldi. Çin, ABD ve Birleşik Krallık AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.