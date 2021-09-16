Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası temmuzda 20,7 milyar euroya geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) temmuz ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, haziran ayındaki ayındaki 26,8 milyar eurodan 20,7 milyar euroya geriledi.

Avrupa Birliği’nin ticaret fazlası ise aynı dönemde 15,7 milyar euro oldu.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar temmuz ayında yıllık yüzde 11,4 artışla 206 milyar euroya yükselirken, Euro Bölgesi dışından yapılan ithalatlar yıllık yüzde 17,1 artışla 185,3 milyar euroya yükseldi. Böylece Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası yıllık yüzde 22,76 düşüşle 20,7 milyar euroya geriledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) birlik dışı ile ticareti yıllık yüzde 22,76 düşüşle 20,7 milyar euroya gerilerken, birlik içi ticareti ise yüzde 16,8 artışla 179,7 milyar euroya yükseldi. Çin, ABD ve Birleşik Krallık AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.