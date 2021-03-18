Euro Bölgesi’nin ticareti ocakta 6,3 milyar euro fazla verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ocak ayı ticaret dengesi verilerine göre, Euro Bölgesi’nin ticaret fazlası, aralık ayındaki 29,2 milyar eurodan, 6,3 milyar euroya geriledi. Beklentiler ticaret dengesinin 25,3 milyar euro fazla vermesiydi.

Euro Bölgesi’nden dışarıya yapılan ihracatlar ocak ayında yıllık yüzde 11,4 azalarak 184 milyar euroya gerilerken, Euro Bölgesi’ne yapılan ithalatlar yüzde 14,1 düşüşle 182,5 milyar euroya geriledi.

Avrupa Birliği (AB) ise birlik dışına mal ticaretinde 234,3 milyar euro fazla verirken, birlik içi ticaret yüzde 8,8 azaldı ve 1,798 milyar euroya geriledi. Çin, Birleşik Krallık ve ABD, AB’nin en büyük ticaret partnerleri oldu.