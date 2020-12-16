Euro, dolar karşısında 30 ayın zirvesinde

Avrupa'da açıklanan satın alma yöneticileri endekslerinde görülen artışlar etkisiyle euro, dolar karşısında 1,22 düzeyini aşarak 2018 yılının nisan ayından bu yana görülen en yüksek düzeyine yükseldi.

Brexit sonrası için ticaret anlaşması konusunda AB ile Britanya arasında yapılan müzakerelerde bir miktar ilerleme sağlandığı haberleri ve ABD'de yeni COVID-19 teşvik paketi üzerinde yakın zamanda bir uzlaşma olacağı haberleri euro ve sterlinin özellikle dolar karşısında değer kazanmasını sağladı.

Analistler, euronun dolar karşısında 1,22 seviyesinin üzerinde kalması halinde 1,2250 seviyesine doğru hareketlenebileceğini ifade ediyorlar. Aşağı hareketlerde ise destek 1,2177'de.

Sterlin ise 1,35 seviyesini aşarken, parite için hedef ise 1.3530-1,3540 aralığı ortaya çıkıyor.