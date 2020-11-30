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Euro dolar karşısında üç ayın zirvesinde

Euro, dolar karşısında 1,19845 düzeyine kadar yükselerek eylül ayının başından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Euro, COVID-19 aşısı umutları ve ABD Merkez Bankası'nın kısıtlamalar uygulanırken, ekonomiyi destekelemek adına yeni önlemler alacağını duyurması etkisiyle zayıflayan dolar karşısında üç ayın zirvesine yükseldi.

Euro, dolar karşısıdna yüzde 0,18 değer kazanarak 1,19823 düzeyinde , sterlin karşısında ise yüzde 0,06 kayıpla 0,89880 düzeyinde işlem görüyor.