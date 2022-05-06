Eurocoin göstergesi geriledi

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi, hem iş dünyasında hem de hane halkı güvenindeki azalma ve Euro Bölgesi tahvillerinin getiri eğrisindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle 7 ayın en yükseğinden geri geldi.

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası (BoI) tarafından hazırlanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Nisan ayında 0,77 puandan 0,61 puana indi.

Endeks bu düşüşe rağmen son 6 ayın ikinci en yüksek seviyesinde bulunuyor.