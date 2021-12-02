Eurocoin son bir yılın en düşük seviyesine geldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi son bir yılın en düşük seviyesine indi.

İtalya Merkez Bankası (BoI) tarafından açıklanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Kasım ayında 0,71 puandan 0,16 puana geriledi. Böylece 2020 yılı Kasım ayında görülen 0,11 puanın ardından en düşük seviye görüldü.