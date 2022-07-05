Euro'dan güvenli limana yöneliş

Rusya'dan doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların, yüksek enerji fiyatlarının ve Ukrayna'da devam eden savaşın Euro Bölgesi ekonomisini resesyona sokacağı endişeleri yatırımcıları eurodan güvenli liman olarak görülün ABD doları ve İsviçre frangına yönlendiriyor.

Euro, ABD doları karşısında 2002 Aralık ayından bu yana ilk kez 1,02804 seviyesini gördü.

Parite saat 14:00 itibariyle 1,0295 seviyesinde yer aldı.

ABD doları karşısında yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 13,05 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre kayıp yüzde 9,33'e çıktı.

Euro, İsviçre frangı karşısında da İsviçre MB'nin Euro/İsviçre Frangı paritesini 1'e sabitlediği 2015 yılında bu yana ilk kez 0,9925'e kadar geriledi.

Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.

Öte yandan dolar endeksi yüzde 1 yükselişle 106 seviyesinin üzerine çıktı.

Yurt içinde ise dolar/TL yüzde 1 primle 16,98 seviyesine geldi. Euro/TL ise paritenin etkisiyle 17,50'nin hemen altında işlem görüyor.