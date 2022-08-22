Euro/dolar 1’in altını gördü

Küresel piyasalardaki belirsizlik ile birlikte yatırımcılar, güvenli liman olarak gördükleri dolara yönelmeyi sürdüyor.

Yüksek enflasyon, resesyon beklentileri ve Avrupa'da enerji krizi söylentileri endişeleri derinleştirirken, Fed'in faiz tutumunda şahin bir tavır izleyip izlemeyeceği yakından takip ediliyor.

Dolar endeksi, 108 seviyesini aşarak Jackson Hole sempozyumu öncesi beş haftanın zirvesine tırmandı.

Yatırımcıların dolara yönelmesinin yanı sıra Rusya'nın gaz tedariğini keseceğini açıklaması Euro'da yaşanan kaybı hızlandırdı.

Euro/Dolar, 0,9994 ile yeniden parite seviyesine geldi ve 15 Temmuz'dan bu yana en düşük rakamı gördü.

Euro/Dolar'da yaşanan değişiklikler Türk ihracatçısı tarafından yakından takip ediliyor. Bu durum geliri euro, maliyeti ise dolardan oluşan ihracatçıyı zor durumda bırakıyor.

Altında Fed düşüşü

Diğer yandan Ons altın, Fed yetkililerin sıkı para politikasına bağlı kalacağına yönelik açıklamalarıyla birlikte düşüşünü sürdürüyor.

Ons altın, yüzde 1'e yakın düşüşle 1732 dolara kadar geriledi. Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan ons altın, 28 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Ons altın, 10 Ağustos'ta 1800 doların üzerini test etmişti.

TCMB'nin faiz kararı ile birlikte 1040 lirayı aşan gram altın da 1009 liraya kadar düştü.

Gözler Powell'da

Fed başkanı Jerome Powell bu hafta Jackson Hole sempozyumunda başlıca politika yapıcılara konuşacak. Piyasalarda Powell'ın, yatırımcıların umduğu para politikası gevşetme yanlısı tutumu göstermeyeceği endişesi hakim.

Piyasalar, faiz artırımının 50 baz puan mı 75 baz puan mı olacağı konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Fed'den 50 baz puan faiz artırımı bekliyor, ancak herhangi sapmanın yukarı yönlü olacağı tahmin ediliyor.

Gaz fiyatlarını yükseliyor

Rus doğal gaz devi Gazprom'un Kuzey Akım 1'in faaliyette olan tek kompresörünün bakıma ihtiyacı olduğunu, bu nedenle 29 Ağustos-1 Eylül arasında hattın kapatılacağını duyurması, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yükseltti.

Hollanda TTF'de Eylül vadeli gaz fiyatı yüzde 10,06 artarak 281,75 euro/MWh seviyesine çıktı.

Ekim vadede fiyat yüzde 14,31 artarak 285,97 euro/MWh oldu.

ICE'de doğal gaz fiyatı bugün yüzde 12,7 artarak 2862 dolar/bin metreküp seviyesine kadar yükseldi.