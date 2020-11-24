Evans: 2024 yılından önce faiz artırımı beklemiyorum

ABD Merkez Bankası (Fed) Chicago şubesi Başkanı Charles Evans, ABD ekonomisinin COVID-19 krizinden toparlanmak için önünde hala "oldukça uzun bir yol" olduğunu belirterek, Fed'in faiz oranlarını 2023 son çeyreğe, hatta 2024'e kadar cari seviyede tutmasını beklediğini söyledi.

"Eğer ekonomi gelecek yıl toparlanır, virüsün üstesinden gelir ve aşılar çok etkili olurlar ise çok daha iyi bir duruma gelebiliriz" diyen Evans, ancak bunun Fed'in ayağını parasal gaz pedalında kaldıracağı anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Enflasyonun 2022 sonu, hatta 2023'e kadar yüzde 2 seviyesine ulaşmasının muhtemel görünmediğini ifade eden Evans, ABD ekonomisinin hızlı bir toparlanma yoluna girse bile, Fed'in faizleri en azından 2023'e kadar düşük tutmasını beklediğini söyledi.

"Fed geçmişte enflasyonu yüzde 2 ve üzerine getirme kornusunda yeterliği ağırlığın koymadı" diyen Evans, "Fed çekirdek enflasyonu yüzde 2,5'e getirmeliydi. Fed'in enflasyonun hedefi aşmasına ince ayar yapmaya girişmesi gerektiğini düşünmüyorum. Eğer 2023'ten önce faizleri artırmaya çalışırsak benim için sürpriz olur" dedi.