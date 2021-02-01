Evden çalışma “yeni normal”

Deniz KILINÇ

COVID-19 salgını, sosyal hayatın yanında profesyonel dünyayı da değiştiriyor. Salgının İngiltere’de görülen ve daha bulaşıcı ve ölümcül olduğu düşünülen yeni varyantının başka ülkelerde de ortaya çıkmasıyla Almanya’da zorunlu evden çalışma 15 Mart’a kadar sürecek. Almanya Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, “Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırladık, şimdi sıra profesyonel temasta. Kim evden çalışabiliyorsa evden çalışacak” dedi.

Uymayan şirkete 30 bin Euro ceza

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, söz konusu karara uymayan şirketlerin neden evden çalışma imkanının sağlanamadığı konusunda bakanlığa bir açıklama yapmaları gerektiğini söyledi. Geçerli bir mazereti olmayan şirketlere 30 bin Euro’ya kadar çeşitli para cezaları uygulanacak. Söz konusu karar ayrıca salgının yayılmasını azaltmak için toplu taşıma kullanımını da azaltmayı hedefliyor. Bavyera eyaletinin en büyük iş dünyası örgütlerinden Bavarian Business Association’ın ocak ayı başında yaptığı bir ankete göre, ülke genelinde şirketlerin üçte ikisi gelecekte evden çalışma uygulamasının kalıcı olabileceğini söylerken, katılımcıların yalnızca yüzde 64’ü şu an çalışanlarının evden çalıştığını belirtti.

Deloitte: Evden çalışma yatırımları artacak

Bağımsız denetim şirketi Deloitte’in geçen hafta açıkladığı bir rapor, çalışanların büyük çoğunluğunun salgın sonrasında da evden çalışmaya devam edeceğini ortaya koydu. Söz konusu uygulamanın yaygınlaşmasıyla evden çalışma sistemlerine yapılacak yatırımların da artacağı öngörülen ve dünya genelinde 2 bin üst düzey yöneticinin katılımıyla hazırlanan raporda katılımcıların yalnızca yüzde 22’sinin salgından önce evden çalışma sistemine sahip olduğu, yüzde 42’sinin ise salgın döneminde bu teknolojileri oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda paylaşımlı yolculuk uygulaması Uber evden çalışmayı kalıcı hale getirip çalışanlarına ev-ofisleri için 500 dolar ücret ödeyeceğini açıklarken, Apple, Google, Facebook, Microsoft gibi birçok dev de uzun bir süre ofise dönmeyeceğini açıklamıştı. Unilever de asla tam zamanlı ofise dönmeyeceğini belirten şirketlerden. ABD’li perakendeci REI ise Washington’daki 32 bin 375 metrekarelik arsasını satışa çıkardı ve evden çalışmayı “yeni normal” ilan edenler arasına katıldı.

“65 yaş üstüne de olumlu katkısı var”

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından hafta sonu yayınlanan bir rapor, ABD’de 65 yaş ve üstü çalışanların yüzde 20’sinin işgücünde kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. 1980’lerde bu yaş grubundaki çalışanların yalnızca onda birinin çalışmaya devam ettiği belirtilirken, işsizliğin ülke genelinde Mart 2020’de uzaktan çalışma uygulamasının yaygınlaşmasıyla Aralık 2020’de 65 yaş üstü nüfusta 16 yaş üstü genç nüfusa göre daha hızlı azaldığı görüldü. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden yaşlı nüfus için Zoom gibi uygulamaların geleneksel çalışma sistemlerine bir alternatif sunarak 65 yaş üstü çalışanlar için çalışmayı kolaylaştırdığı belirtildi.

Maaşlar, iş yükü kadar artmadı

ABD’li veri şirketi Airtable’ın yayınladığı bir anket, uzaktan çalışma uygulamasının başlamasıyla çalışan sorumluluklarının arttığını fakat bunun henüz maaşlarına yansımadığını ortaya koydu. Perakende sektörü katılımcılarının yüzde 93’ü evden çalışmaya başladıklarından beri daha fazla sorumluluk aldığını fakat bunun, işten çıkarmalar sebebiyle kaynaklanmadığını belirtti. Çalışanların yüzde 44’ü sorumluluklarının çeşitlendiğini belirtti. Sorumlulukları artan katılımcıların yalnızca yüzde

64’ü ekipleri için daha fazla bütçe ayrılacağını öngörüyor. Öte yandan, teknoloji şirketlerinin evden çalışma uygulamasıyla maaşlarda kesinti yapmaları da güçlü bir ihtimal. Danışmanlık şirketi Dice’ın gerçekleştirdiği bir anket, çalışanların yüzde 76’sının evden çalışma karşılığında maaşlarında kesinti kabul etmeyeceğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 3’ü maaşlarında yüzde 15, yalnızca yüzde 1’i de yüzde 25 kesinti kabul edeceğini söyledi.

Evden çalışmak için en iyi 10 şehir

Seyahat platformu Big 7 Travel’ın, evden çalışma için en uygun şehirleri açıkladığı en iyi 50 şehir listesinde Asya’dan dört şehir ilk onda yer alırken, Avrupa bölgesinin de uzaktan çalışma için popüler bölgelerden olduğu görüldü. Evden çalışma için en iyi kentin, çalışanların en fazla 1 yıl olmak üzere ülkede çalışmaları için yeni bir vize çıkaran Estonya’nın Talin şehri olduğu görüldü. Talin’i Gürcistan başkenti Tiflis, Sırbistan başkenti Belgrad, Endonezya’da yer alan Bali adası, Tayland’ın Chiang Mai şehri, Almanya başkenti Berlin, Singapur, Arjantin başkenti Buenos Aires, Vietnam başkenti Hanoi ve Slovenya başkenti Lübliyana izledi. İstanbul ise şehirdeki toplu taşıma çeşitliliği ve kısmen uygun ev kiralarıyla evden çalışma için en uygun 13’üncü şehir olarak listede yer aldı.