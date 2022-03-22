Evergrande, 2021 bilançosunu 31 Mart'a yetiştiremiyor
China Evergrande Group 2021 mali sonuçlarını 31 Mart'a kadar hazırlayamayacak
Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group 2021 yılı için mali sonuçlarını 31 Mart'ta kadar hazırlayamayacağını bildirdi.
Hong Kong Borsası'na kote China Evergrande'nin kotasyon kuralları gereğince mali sonuçlarını 31 Mart'a kadar açıklaması gerekiyor.
China Evergrande yaptığı açıklamada, geçen yılın ikinci yarısından itibaren operasyonlarına çok fazla sayıda denetim prosedürü eklendiğini, bu prosedürlerin tamamlanmasından sonra denetimden geçmiş yıllık mali sonuçlarını yayınlayacağını duyurdu.