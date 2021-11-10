Evergrande için son gün: Ödeme yapmazsa temerrüde düşecek

Çin piyasasında ve uluslararası piyasalarda gözler gayrimenkul geliştirme şirketi China Evergrande Group'un 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon ödemesini yerine getirip getiremeyeceğine çevrildi.

Offshore tahvil yatırımcılarına olan 148 milyon dolarlık ödeme için 30 günlük süre bugün sona erecek. Ödemenin yapılamaması halinde Evergrande temerrüde düşecek.

China Evergrande'nin 28 Aralık tarihinde de Haziran 2023 ve Haziran 2025 vadeli tahviller için 255 milyon dolardan fazla ödeme yapması gerekiyor.

Çinli Fantasia'nın hisseleri çakıldı: Yüzde 52 kayıp



Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group Co.’nun hisseleri Hong Kong’da yüzde 52 düştü. Zor durumdaki Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group Co.’nun hisse senetleri, altı haftalık aranın ardından işlemlerin yeniden başlaması ve şirketin sürpriz temerrüdü sonrası Hong Kong’da yüzde 52 kadar düştü.