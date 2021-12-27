Evergrande inşaatlara yeniden başladı

Borç kriziyle küresel piyasaların gündemini uzun süre meşgul eden Çinli gayrimenkul devi Evergrande, projelerinin yüzde 92'sine yeniden başladığını duyurdu.

Şirketin boç krizinin etkilerinden sıyrıldığı ve projelerine odaklandığı belirtildi. Eylül başlarında bu oran yüzde 50'ler civarındaydı. Açıklamaya göre yeniden başlayan projelerde çalışan sayısı eylüle kıyasla yüzde 31 arttı ve 89 bin olarak kaydedildi.

Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, "Yeniden başlama sürecinde ne kadar iyi iş çıkarırsak müşterilere evlerini teslim etmeyi, satışlara yeniden başlamayı ve borçları ödemeyi başarabiliriz" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 300 milyar dolarlık bir borç krizi içinde olan şirket uzun süre yatırımcılara yapacağı borç ödemeleri ile gündeme gelmişti.