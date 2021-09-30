Evergrande krizinde olumlu gelişmeler sürüyor

Küresel piyasalarda tedirginliğe yol açan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin nakit krizinde olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Dün kamu bankalarının 1,5 milyar dolalrık hisse alımları ile rahatlayan Evergrande'nin, Guangdong'da 20 konut projesinde inşaatlara yeniden başladığı bildirildi.

Yaşanan bu gelişmelere rağmen ABD'li yatırımcıların geçen hafta yapılması gereken Evergrande tahvil kupon ödemesinde ise halen ödeme yapılmadı.

Dün gece yatırım kuruluşu Marathon Asset Management'ın CEO'su Bruce Richards, azalan fiyatları dikkate alarak Evergrande tahvillerinde alım yaptıklarını belirtmişti.

Çin bankalara emlak sektöründe işbirliği çağrısı yaptı

Çin, finans kuruluşlarından hızlı bir şekilde soğuyan konut piyasasına istikrar kazandırma ve bazı konut alıcılarının haklarını koruma konularında yerel yönetimlere yardımcı olmalarını istedi. Bu adım, yetkililerin China Evergrande Group’un borç krizinin etkilerinden endişe duyduklarının diğer bir işareti olarak değerlendiriliyor.

bloomberght.com'un internet sitesinde yer alan habere göre, Çin Merkez Bankası’ndan (PBOC) Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, PBOC Başkanı Yi Gang başkanlığında gerçekleştirilen bir toplantıda, yetkililer finans kuruluşlarından “gayrimenkul piyasasının istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sürdürmede ve konut alıcılarının meşru haklarını ve çıkarlarını korumada” yerel yönetimlerle işbirliğine gitmelerini istedi.

Açıklamada, ülkenin bankacılık ve menkul kıymet düzenleyici kuruluşlarından yetkililerin, konut bakanlığının ve 24 bankadan üst düzey yöneticinin de katıldığı toplantıda ayrıca “arazi fiyatları, konut fiyatları ve beklentilere istikrar kazandırma amacı ile gayrimenkul finansmanının sağduyulu yönetim sisteminin doğru bir şekilde kavranması ve zorlanması çağrısında” da bulunulduğu kaydedildi.