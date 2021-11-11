Evergrande, son saatlerde borcunu ödedi ve temerrüdden kurtuldu

Çin'en en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan China Evergrande Group'un 148 milyon dolar tutarındaki tahvil kupon, faiz ödemesini, tanına 30 günlük ek sürenin dolduğu dün bir kısım offshore yatırımcıya ödediği açıklandı.

Almany Piyasa Takip Ajansı (DMSA) dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Evergrande'nin 148 milyon dolarlık faiz ödemesini Asya'da mesai saatinin sonuna kadar ödemediğini duyursa da, Bloomberg ve New York Times bu ödemenin yapıldığını iddia ettiler.

Borçların ödendiği teyit edildi

Konu hakkında Reuters'ın ulaştığı bilgi sahibi bir kaynak, şirketin alacaklılara ödemeleri yaptığını teyit etti. New York Times ve Bloomberg de, China Evergrande'nin faiz ödemelerinin yapılması için verilen 30 günlük sürenin sonunda vadesi geçmiş 3 tahvil için ödeme yaptığını yazdılar.

Bloomberg'in uluslararası takas şirketi Clearstream'e dayandırdığı haberine göre Evergrande, Nisan 2022, 2023 ve 2024 tahvilleri için 148 milyon dolardan fazla kupon ödemesini 30 günlük ek sürede gerçekleşti ve herhangi bir offshore borç yükümlülüğü nedeniyle temerrüde düşmedi.

Evergrande'nin 28 Aralık'ta Haziran 2023 ve 2025 vadeli tanviller için 255 milyon dolardan fazla kupon ödemesi bulunuyor.

Borcun 19 milyar doları tahvillerden oluşuyor

Dünyanın en borçlu inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını çevirmekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar dolarlık bölümü ise uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerden oluşuyor.

Evergrande'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri,, ödemenin ek süre bitmeden önce gerçekleştirilmesinin yatırımcıları rahatlatmasıyla uüzde 9 yükseldi.

Kaynak: Reuters ve Foreks