Evergrande yine tahvil ödemesini zamanında yapamadı

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group üç hafta içinde üçüncü tur tahvil kupon ödemelerini zamanında yapamazken, piyasaların sorunların diğer ülkelere de yayılacağına dair endişelerini artırdı.

Bazı tahvil sahipleri, geçen ay dolar cinsi iki tahvilinin kupon ödemesini kaçıran Evergrande'nin Nisan 2022, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tahvillerinin toplam 148 milyon dolarlık kupon ödemeleri için son ödeme tarihi olan bugün saat 07.00'ye kadar kupon ödemesi almadıklarını söyledi.

300 milyar dolardan fazla borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirket kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.

Evergrande sorulara yanıt vermedi.

Çinli gayrimenkul şirketleri tarafından ihraç edilen toplam 101.2 milyar dolarlık tahvilin vadesi gelecek yıl dolacak.

Aracı kurum CGS-CIMB notunda, "Likidite sorunu belirgin bir şekilde iyileşmezse ileride daha fazla temerrüt görüyoruz," dedi ve daha düşük kredi notuna sahip gayrimenkul şirketlerinin şu anda borçlarını çevirmekte zorluk yaşadıklarını ifade etti.