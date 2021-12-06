Evergrande'den eyalet yönetimine yardım çağrısı

Çinli gayrimenkul geliştirme devi China Evergrande Group, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi riski bulunduğunu ve Guangdong eyalet yönetiminden yardım istediğini duyurdu.

Evergrande'nin genel merkezine ev sahipliği yapan Guangdong'da eyalet yönetimi de, Şirket'in talebi sonrasında risklerin yönetimine yardımcı olmak üzere bir çalışma grubu görevlendirdiğini ifade etti. Eyalet yöneticileri, çalışma grubu gönderme kararını Evergrande Başkanı Hui Ka Yan ile toplantının ardından aldılar.

Yapılan açıklamada, oluşturulan çalışma grubunun Evergrande'nin risk yönetimini ve iç kontrollerini iyileştireceği ve Şirket'in normal operasyonlarını devam ettirmesine yardım edeceği savunuldu.

Çin Merkez Bankası da, Guangdong yönetiminin kararını destelediğini ve Evergrande'nin risklerinin azalılmasına, Çin'in gayrimenkul piyasasının istikrarının devam ettirilmesine yardım için yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapacağını ifade etti.