Evergrande'ye bir darbe daha: 1,7 milyar dolarlık satış iptal

Devlete ait Yuexiu Property şirketi, Çin'li Evergrande Group'un Hong Kong'da bulunan genel merkez binasını satın almak için teklif edilen 1.7 milyar dolarlık anlaşmadan çekildi.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, anlaşma, Yuexiu şirketi yönetim kurulunun Evergrande'nin hala çözülmemiş olan mali sıkıntılarının satış sürecinin pürüzsüz şekilde tamamlanmasına engel olabileceği endişeleriyle bozuldu.

Tarihi binanın satışı için görüşmelerin kesilmesi, kapılarını çalan alacaklılara borçlarını ödeyebilmek için bazı varlıkları elden çıkarmaya çalışan ve nakit darboğazında olan Evergrande için bir başka problem oldu. 300 milyar dolardan fazla borcu bulunan şirket, şu ana kadar uluslararası tahvillerinde üç tur faiz ödemesini kaçırdı.