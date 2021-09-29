Evergrande'ye devlet desteği: 1,5 milyar dolarlık hisse aldı
Evergrande, Shengjing Bank'taki hisselerini 9,99 milyar yuana (1,5 milyar dolar) devletin sahip olduğu bir varlık yönetim şirketine sattı. Hamle sonrası şirketin hisseleri yüzde 15 değerlendi.
Çin hükümletinin, zor durumdaki gayrimenkul yatırım şirketi China Evergrande Group'un varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınması kararı hayata geçmeye başladı.
Çin devletinin kontrolündeki varlık yönetim şirketi Shenyang Shengjing Financial Investment Group, Evergrande Group'un Shengjing Bank'taki yüzde 19,93'lük payını 9,99 milyar yuan karşılığında satın aldı.
Shengjing Bank, Evergrande'nin ana kreditörlerinden biri konumunda bulunuyor.
Evergrande'nin varlıklarının kamu şirketleri tarafından satın alınmaya başlanması ile birlikte Evergrande Group hisseleri bugün yüzde 15 değer kazandı.
Fitch, Evergrande ve bağlı ortaklıklarının notunu kırdı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, China Evergrande Group ile bağlı ortaklıkları Hengda Real Estate ve Tianji Holding'in kredi notlarını 'CC'den 'C' seviyesine indirdi.