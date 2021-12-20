'Evlilik'te tarihi rekor

Küresel birleşme ve satın alma (M&A) faaliyeti 2021'de tüm zamanların rekorlarını kırdı.

Dealogic verilerine göre, 16 Aralık'a kadar hacimler yüzde 63 artarak 5,63 trilyon dolara çıkarak, 2007'deki 4,42 trilyon dolarlık finansal kriz öncesi rekoru kolayca geçerek, birleşme ve satın almaların değeri dünya çapında ilk kez 5 trilyon doları aştı.

JPMorgan Kuzey Amerika M&A'nın eş başkanı Chris Roop, "Kurumsal bilançolar inanılmaz derecede sağlıklı, yalnızca ABD'de 2 trilyon dolarlık nakit üzerinde oturuyor - ve sermayeye erişim tarihsel olarak düşük maliyetlerle geniş çapta mevcut olmaya devam ediyor" dedi.