EY: CEO'lar artan girdi maliyetlerinden endişeli

Dünya genelinde 2.000'den fazla CEO'nun beklentilerini ve karşılarında olan zorluk ve fırsatlar hakkındaki görüşlerini ortaya koyan Ernst &Young 2022 CEO Görünüm Araştırması yayımlandı.

Araştırmaya göre, ankete katılan CEO’ların yarısından fazlası (%54) mevcut işletmelere, dijital dönüşüme ve sürdürülebilirliğe yatırıma öncelik verecek. Ayrıca, yanıt verenlerin dörtte üçünden fazlası (%79), maliyetleri düşürmek, gelecekteki beklenmedik aksaklıklara karşı hazırlıklı olmak ve riskleri en aza indirmek amacıyla tedarik zincirlerinde ayarlamalar yaptı ya da bunu planlıyor.

Araştırmada işleri etkileyebilecek harici riskler yüzünden CEO’ların yatırım planlarının rotasından sapabileceğine de dikkat çekiliyor. Yanıt veren CEO'ların büyük çoğunluğu (%87) artan girdi fiyatları konusunda hayli endişeliler ve ticari gerilimleri (%18), iklim değişikliğinin etkilerini (%17) ve artan rekabeti (%13) işlerinin gelecekteki büyümesini etkileyecek en ciddi riskler olarak tanımlıyorlar.

Anket bulgularına göre, CEO'ların 2022 yılında öncelik vereceği anlaşmalar, operasyonel yeteneklerin (%26) yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) konumları ile sürdürülebilirlik ayak izlerini (%20) iyileştirici nitelikteki anlaşmalar olacak.

Rekor seviyede gerçekleşen birleşme ve satın almalar devam edecek

Birleşme ve satın almalar tarafında 5 trilyon ABD dolarlık rekor seviyede bir hacme ulaşılan 2021 yılının ardından, CEO'lar için bu işlemler 2022'de diğer yatırım alanlarını tamamlayacak kritik bir araç olmaya devam edecek. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi (%59), şirketlerinin önümüzdeki 12 ay içinde satın almaları sürdürmesini bekliyor. (2021 başında bu oran %48 olmuştu.)

2022'de şirket satın almak isteyen CEO'ların en çok tercih ettikleri ülkeler, ABD, İngiltere, Çin, Hindistan ve Almanya olarak sıralanıyor. Sektörlere bakıldığında ise, teknoloji, sağlık hizmetleri ve gelişmiş üretim, varlık satın alma olasılığının daha yüksek olduğu ilk üç sektör olarak öne çıkıyor.

Raporu yorumlayan Ernst & Young Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, "CEO'ların yatırım araç setinde anlaşmalar önemli bir kaldıraç olmayı sürdürecek. Birleşme ve satın almada bir rekor koşusundan çıkan birçok CEO’nun önümüzdeki dönemde son 12 ay içinde satın alınan varlıkları entegre etmeye odaklanacağı görülüyor, ancak CEO'ların satın alma planları, yüksek seviyelerde anlaşma etkinliğinin 2022'de de devam etmesini sağlayacak düzeyde olmalı.

CEO'lar, şirketlerine hissedarlar ve toplum için sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yön vermeye hazır. Önceliği sürdürülebilirliğe vermek söz konusu olduğunda, CEO’nun ve yatırımcıların düşünceleri arasında uyuma ihtiyaç duyulduğu görülüyor. Yatırımcılardan ve hissedarlardan yüksek maliyetler ve uzun vadeli getirilerle ilgili şüpheler nedeniyle gelebilecek olan direnç, CEO planlarını rayından çıkarabilir ve şirketlerini tarihin yanlış tarafına savurabilir" değerlendirmesinde bulundu.