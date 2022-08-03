Eylül ayında 75 baz puan faiz artış sinyali

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon düzelmediği takdirde Eylül'deki bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırabileceğini, ancak masada 75 baz puanlık bir artışın da olabileceğini söyledi.

Evans gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten işlerin gelişmediğini düşünüyorsanız... 50 (baz puan) makul bir değerlendirme, ancak 75 baz puan da olabilir. Daha fazlasının isteneceğinden şüpheliyim" dedi.

Evans, bununla birlikte, enflasyonun düşmeye başlamasıyla, Fed'in iki ay içinde 50 baz puanlık bir hamle ve ardından gelecek yılın ilk aylarında bir dizi 25 baz puanlık artışla devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Uzun süre yüksek kalabilir

Bir başka bölgesel Fed olan St. Louis Fed'in Başkanı James Bullard, enflasyonun Fed'in faiz artırımlarına beklendiği gibi gevşeterek yanıt vermemesi durumunda, oranların "uzun süre daha yüksek" kalması gerektiğini söyledi.

Bullard, New York'taki bir etkinlikte yaptığı değerlendirmede, bu yılın ikinci yarısında büyümenin toparlanmasını beklediğini söyledi.