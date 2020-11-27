Facebook, dijital parası Libra'yı gelecek yıl kullanıma sunacak
Facebook'un dijital para birimi olan Libra'yı gelecek yıl sınırlı bir şekilde kullanıma sunmayı planladığı duyuruldu.
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Financial Times gazetesinin haberine göre, Facebook, uzun süredir beklenen dijital para birimi Libra'yı gelecek yıl sınırlı şekilde kullanıma sunmayı planlıyor.
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, şirket Ocak ayı itibarıyla Libra'nın dolara dayalı coin versiyonu ile nayata geçirilmesini planlıyor.
Libra Association Nisan ayında yaptığı açıklamada Libranın farklı para birimlerinde versiyonlarının hayata geçirilmesinin planlandığını açıklamıştı.
Para biriminin hayata geçişinin kesin tarihi İsviçre Para Otoritesi tarafından verilecek onaya bağlı olacak. Zaman içinde farklı para birimi versiyonları da hayata geçecek.