Faizi ilk artıran büyük ekonomi Yeni Zelanda olacak

Yönetim kurulu bu hafta çarşamba günü toplanacak Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın, COVID-19 krizinin ekonomilere vurduğu darbe sonrasında para politikalarında benzeri görülmemiş bir gevşemeye giden büyük merkez bankaları arasında ilk faiz artıran banka olması bekleniyor.

Çok güçlü istihdam verisi sonrası bankanın 2014 yılının ortalarından bu yana ilk faiz artışını gerçekleştirmesine ilişkin beklentiler daha da güçlendi. Ağustosun ilk haftasında açıklanan işsizlik verisi haziranla biten çeyrekte yüzde 4’e geriledi. ekonomistlerin beklentisi ise işsizlik oranının bir önceki çeyrekteki yüzde 4,6 düzeyinden yüzde 4,5’e gerilemişti.

Yeni Zelanda Merkez Bankası 2020’de faizleri 75 baz puan düşürerek yüzde 0,25’e indirmiş, eksi faiz bile olasılık olarak tartışmıştı.

Norveç Merkez Bankası’nın da perşembe günü gerçekleşecek faiz toplantısında eylüldeki topltantıda faizleri artırabileceğine dair bir mesaj verebileceği belirtiliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programını ne zaman azaltacağına (tapering) dair tartışmalar küresel piyasaların en önemli gelişmesi olmaya devam ederken, G10 ekonomileri arasında Yeni Zelanda ve Norveç’in tekrar sıkılaşma patikasına giren iki büyük ekonomi olması bekleniyor.

Fed’in tapering mesajı eylülde gelebilir

Reuters ekonomistlerinin üçte ikisine göre Fed’den eylül ayında tapering’e ilişkin açık bir mesaj ve bir plan açıklaması bekleniyor. Ancak ABD’de 10 yılın en düşük düzeyine gerileyen tüketici güveni Fed’in tapering planlarını öteleyebilecek bir gelişme olarak görülürken, haziranda sürpriz şekilde artan perakende satış fiyatlarının temmuzdaki seyri de ABD ekonomisinin gidişatına - dolayısıyla Fed’in tapering takvimine - etki edecek önemli bir veri olacak. Perakende satış verisi bu hafta salı günü açıklanıyor.