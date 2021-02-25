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“Faizleri artırmak ekonomik toparlanmayı tehlikeye sokabilir”

ECB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarını hızlı artırmanın toparlanmayı riske atacağını ifade etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, faiz oranlarını birdenbire artırmanın ekonomik toparlanmayı tehliyeke sokabeleceğini söyledi.

Letonya haber ajansı LETA'ya konuşan Schnebel, faizleri aniden  artırmanın finansal şartların sıkılaşmasına neden olacağı uyarısında da bulundu.

"İleriye baktığımızda, mali ve parasal politika desteğinin  çok önemli olmaya devam edeceğini ve erkenden geri çekilmemesi  gerektiğini görüyoruz" diye konuşan Schnabel, "İyileşen global büyüme görünümünün etkisi ile reel faizlerde ani bir artırım yapmak, ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabilir" dedi.

Schanebel, finansal şartlarda istenmeyen bir sıkılaşmanın yaşanmadığından emin olacaklarını da vurguladı.