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Fas: Elektrik santrallerinde üretim yeniden başladı

Fas, Cezayir'in doğalgaz ihracatını durdurması nedeniyle sekteye uğrayan elektrik santralinde yeniden üretime başlandığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofisi ile Ulusal Hidrokarbonlar ve Mineraller Ofisi, Tadhar ve Ayn Beni Mathar'daki iki elektrik santralinin Fas'ın uluslararası piyasadan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğalgaz kullanılarak yeniden çalıştırıldığını bildirdi.

İki santrale doğalgaz tedarikinin Fas-Avrupa doğalgaz boru hattı ve Fas ile İspanya arasındaki ortak gaz bağlantısı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Cezayir, Fas ile yaşadığı diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle, komşusunun topraklarından geçen ve 31 Ekim 2021'de sona eren İspanya'ya gaz tedarik sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Gaz tedarikinin durması, Fas'taki iki istasyonda elektrik üretiminin askıya alınmasına yol açmıştı.

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