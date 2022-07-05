Fas: Elektrik santrallerinde üretim yeniden başladı

Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Ofisi ile Ulusal Hidrokarbonlar ve Mineraller Ofisi, Tadhar ve Ayn Beni Mathar'daki iki elektrik santralinin Fas'ın uluslararası piyasadan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğalgaz kullanılarak yeniden çalıştırıldığını bildirdi.

İki santrale doğalgaz tedarikinin Fas-Avrupa doğalgaz boru hattı ve Fas ile İspanya arasındaki ortak gaz bağlantısı üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Cezayir, Fas ile yaşadığı diplomatik anlaşmazlıklar nedeniyle, komşusunun topraklarından geçen ve 31 Ekim 2021'de sona eren İspanya'ya gaz tedarik sözleşmesini yenilememe kararı almıştı.

Gaz tedarikinin durması, Fas'taki iki istasyonda elektrik üretiminin askıya alınmasına yol açmıştı.