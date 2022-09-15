Fas-Nijerya doğalgaz boru hattı inşası için imzalar atıldı

Rabat'ta düzenlenen imza törenine Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Emine Binhıdra, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Temsilcisi Sediko Douka ve Nijerya Petrol Şirketi (NNPC) CEO'su Mallam Mele Kolo Kyari katıldı.

Törende konuşan Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi Genel Müdürü Binhıdra, anlaşmanın tüm Batı Afrika ülkelerine gaz sağlayacak çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Binhıdra, Nijerya-Fas doğalgaz boru hattının, Avrupa kıtasına ihracat için yeni bir geçiş noktası olacağını belirtti.

Fas Hidrokarbon ve Maden Ofisi, ECOWAS ve NNPC'den yapılan ortak yazılı açıklamada ise doğalgaz boru hattının, Nijerya'dan başlayıp Batı Afrika sahili boyunca uzanacağı ve Fas'ta son bulacağı aktarıldı.

Boru hattının, Fas-Avrupa doğalgaz boru hattına ve Avrupa doğalgaz şebekesine bağlanacağı kaydedildi.

Uzunluğu 5 bin 660 kilometre olacak ve 25 yılda kademeli olarak tamamlanacak boru hattının, hem Batı Afrika hem de Avrupa'daki artan gaz ihtiyacını karşılaması planlanıyor.

NNPC, 2 Haziran'da, ECOWAS ile Nijerya-Fas doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmaya varmıştı.

Merkezi Nijerya'nın başkenti Abuja olan ECOWAS, 28 Mayıs 1975'te kuruldu. 15 üyesi (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Mali, Nijer, Nijerya, Senegal, Sierra Leone ve Togo) bulunan kuruluş, bölgede ekonomik entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.