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Fas son 5 ayda 2,6 milyon ton buğday ithal etti

Fas Tarım Bakanı Muhammed Sıddiki, geçen yıl kasım ayından bu yana yaklaşık 2,6 milyon ton buğday ithal edildiğini söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Fas Meclisi Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, Aziz Ahnuş başbakanlığındaki hükümet üyelerine sözlü sorular yöneltildi.

Bakan Sıddiki, "Dünyanın içinden geçmekte olduğu çok faktörlü krizde, küresel piyasalarda hububat fiyatları büyük bir yükselişe sahne oldu." dedi.

Son 5 ayda yaklaşık 2,6 milyon ton buğday ithal ettiğini belirten Sıddiki, hükümetinin fiyat istikrarını sağlamak için devreye girdiğini ve fiyatları sübvanse ettiğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Mustafa Baytas, 7 Nisan Perşembe günü ülkenin 5 aylık buğday stokunun kaldığını duyurmuştu.

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