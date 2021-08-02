Fauci: ABD'de bir karantina daha olmayacak

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi (NAIAD) Direktörü Dr. Anthony Fauci, ülkede COVID-19 vakalarındaki artışı frenlemek için tekrar karantina ilan edilmeyeceğini söyledi. Fauci pazar günü yaptığı açıklamada, Delta varyantının, çoğunlukla aşısız kişiler arasındaki vakalarda bir artışa neden olduğu için işlerin daha da kötüleşeceğini söyledi.

Fauci, ABC'nin "Bu Hafta" programında yaptığı açıklamada, Amerikalıların yeterli bir yüzdesinin karantinadan kaçınmak için aşılandığını söyledi ve “Salgını bastırmak için yeterli değil, ancak geçen kış bulunduğumuz duruma girmemize izin vermeyecek kadar inanıyorum” dedi.

Reuters analizine göre, ülke çapında bildirilen ortalama yeni COVID-19 vakası sayısı son 10 gün içinde neredeyse iki katına çıktı.

Eyaletler yeniden tecritlere başvurmasa bile, Delta varyantının yayılması ekonomiyi yine de tehdit edebilir.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, CBS'in "Face the Nation"a yaptığı açıklamada, Delta varyantının milyonlarca işsiz Amerikalı arasında ihtiyata neden olduğunu ve ABD işgücü piyasasının toparlanmasını yavaşlatabileceğini söyledi.

Delta varyant vakalarındaki artış da dünyayı sarsıyor. Asya'nın Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi daha önce COVID-19'u kontrol altına almada nispeten başarılı olan ülkele vakalarda artış gören bölgeleri karantina altına alıyor.

Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'de pazartesi gününden itibaren silahsız askerler polise yardım ederek, testi pozitif çıkan kişilerin tecrit edilip edilmediğini kontrol edecek.

Hükümetin dördüncü bir enfeksiyon dalgasıyla mücadele ettiği Fransa'da, binlerce kişi, birçok kamusal alana giriş için gerekli olacağını kanıtlayan zorunlu bir sağlık kartının getirilmesine karşı arka arkaya üçüncü hafta sonu protesto etti.

Aşılar dünyanın pek çok yerinde eksik kalırken, nakit ödüllerin, yeni arabaların ve diğer teşviklerin nüfusun üçte birinden fazlasını aşı olmaya motive etmekte başarısız olduğu ABD’de 12 yaş ve üzerindeki herkes için ücretsiz olarak mevcuttur.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü olan Fauci, "Bu ülkede aşı olmaya uygun olup aşılanmayan 100 milyon insanımız var" dedi.

Amerikalıların yaklaşık yüzde 58'i en az bir doz aşı almıştır, Vermont'ta en yüksek yüzde 76'dan Mississippi'de en düşük yüzde 40'a kadar.

Haftalarca düştükten sonra, aşılanan Amerikalıların sayısı tekrar yükselmeye başladı.