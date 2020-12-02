FDIC: ABD'de banka karları toparlandı, ancak hala geçen yılın gerisinde

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından derlenen veriler, ABD bankalarının 2020 yılının ilk yarısında yaşanan düşüşün ardından üçüncü çeyrekte toparlanma gösterdiklerini, ancak hala 2019 yılı seviyesinin gerisinde olduğunu gösterdi.

FDIC'nın verdiği bilgiye göre 2020 üçüncü çeyrekte ABD bankacılık sektörünün toplam karı bir önceki çeyreğe göre yüzde 173 artarak 51,2 milyar dolara çıktı. Ancak 3'ncü çeyrekte tohlam kar 2019'un aynı seviyesini yüzde 10,7 altında kaldı.

ABD bankalarının yaklaşık yarısı 3'ncü çeyrekte karlarının geçen yılın altında kaldığını ifade ettiler.